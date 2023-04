Samp-Spezia 1-1, Semplici: meritavamo di vincere

Al termine della sfida del “Ferraris”, il tecnico aquilotto Leonardo Semplici commenta così la prestazione dello Spezia.

“Meritavamo sicuramente un altro risultato, per il gioco espresso e per le occasioni create. Mi spiace per i ragazzi, ma comunque abbiamo dato dimostrazione di stare bene e di essere vivi. I ragazzi stanno cercando di esprimersi con la mentalità che voglio io, questa sera l’abbiamo messa in campo ma è mancato davvero solo il gol.

La corsa salvezza è ancora lunga, l’importante è non farsi condizionare dai risultati di quelle che rincorrono. Io ai ragazzi ho detto che dobbiamo guardare avanti, il nostro compito è quello di andare a prendere le squadre che ci precedono. Voglio che la mia squadra si esprima bene, creando occasioni e macinando gioco, questa sera ci manca il risultato pieno, questo è sicuro, però abbiamo dato comunque dimostrazione di essere sulla strada giusta.

Siamo andati sotto ingiustamente, ma subito dopo abbiamo reagito, giocando con coraggio e tanta forza. Bisogna avere rispetto di tutte le squadre, sia di quelle davanti che di quelle dietro, però dobbiamo concentrarci solo su noi stessi, pensando già da domani solo al Monza.

Verde è entrato in campo con il piglio giusto, quando gioca con questa determinazione e questa qualità è un giocatore che per noi fa la differenza. Voglio però fare un plauso al gruppo, perché nonostante gli infortuni dell’ultim’ora siamo riusciti a rimanere concentrati senza disunirsi. Tutti i ragazzi che subentrano migliorano la qualità della squadra, questo è un aspetto molto positivo che mi aiuta a gestire al meglio il gruppo. Complimenti ai ragazzi perché secondo me, anche questa sera, hanno fatto la giusta prestazione”.