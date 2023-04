Prestazione di grande personalità per Salvatore Esposito, questa sera in campo per 90 minuti, al centro del gioco dello Spezia per tutto l’arco del match.

“È stata una partita complessa, ci siamo ritrovati sotto su una palla inattiva, poi però con grande carattere e con una grande reazione siamo riusciti a testa bassa a riportarci in partita. Ci rimane un po’ di rammarico al fischio finale insieme a una buona dose di rabbia, perché meritavamo di vincere questa partita, che era molto importante per il nostro cammino, purtroppo non ci siamo riusciti, ma siamo convinti di essere sulla strada giusta.

Non penso sia mancata solo concretezza in zona gol, quando non riesci a vincere significa che tutti avrebbero potuto fare di più; oggi otteniamo un punto in più in classifica e già da domani avremo la testa sul Monza.

Sto facendo un percorso ben preciso, il mister mi dà grande fiducia, da quando è arrivato stiamo lavorando molto bene, questa sera lo abbiamo dimostrato offrendo una grande prestazione di squadra, dominando il gioco per tutta la partita, peccato non essere riusciti a trovare il gol che ci avrebbe permesso di strappare i tre punti.

Nel prossimo turno ci aspetta un altra sfida fondamentale, giocheremo nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi, che anche questa ci hanno dimostrato di essere al nostro fianco in questa lotta salvezza. Ci teniamo a fare bene e a vincere contro il Monza, perché ci servono punti per raggiungere il nostro obiettivo”.