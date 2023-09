S. Teodoro, romeni rubano monopattino col Gps: rintracciati e denunciati

Ieri i carabinieri di Ge-San Teodoro e Scali hanno identificato e denunciato in stato di libertà due romeni per ricettazione in concorso e detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’indagine è scattata quando un imprenditore della zona ha presentato la denuncia per il furto di un monopattino e svariata attrezzatura edile ammontante a circa 7.200 euro.

Immediati accertamenti hanno consentito di ritrovare la refurtiva nell’abitazione dei romeni grazie al GPS all’interno del monopattino.

I militari giunti sul posto hanno inoltre trovato in casa circa 68 grammi di hashish.