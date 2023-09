Ieri i carabinieri di Ge-Savignone, durante un servizio coordinato con i colleghi della caserma di Ge-San Fruttuoso, hanno identificato e denunciato in stato di libertà un ecuadoriano per porto di armi od oggetti atti a offendere poichè trovato in possesso di un tirapugni in metallo.

L’ecuadoriano, inoltre, è stato segnalato alla Prefettura di Genova quale assuntore di sostanza stupefacenti in quanto in possesso di 0,9 grammi di marijuana.