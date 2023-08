Recco, restyling e pulizia negli alvei dei rivi minori

Recco, pulizia dei rivi minori, i lavori di manutenzione si concluderanno entro la metà di agosto.

Il Comune di Recco, come ogni anno, sta provvedendo alla pulizia e rimozione della vegetazione presente negli alvei di alcuni rivi minori del territorio comunale. (vedi le foto) Questi lavori di prevenzione sono mirati ad evitare danni derivanti da abbondanti piogge che caratterizzano le stagioni autunnale e invernale.

«Si tratta di un’importante attività di prevenzione del rischio idrogeologico – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla protezione civile Chicca Zanzi – con questi interventi viene rimossa quella tipologia di vegetazione infestante che ostacolerebbe il normale deflusso delle acque in caso di intense precipitazioni.

Inoltre le attività hanno interessato anche i piccoli corsi d’acqua in via Privata Pini a Megli e il rio senza nome all’estremità di via dei Fieschi, ritenuti meritevoli di maggiore attenzione in quanto oggetto di specifiche segnalazioni da parte dei cittadini e dopo il sopralluogo effettuato».

In particolare, per un impegno di spesa di 11mila euro, è stata già rimossa la vegetazione sia arborea sia erbacea presente nei seguenti rivi:

Rio Treganega, nel tratto non tombinato a monte quartiere Valleverde. Rio di Liceto, nel tratto compreso tra la tombinatura della Chiesa N.S. del suffragio e il civico 10 di via Liceto. Rivo della Né, nel tratto compreso tra la Focacceria Manuelina e l’innesto con il torrente Recco con pulizia del tratto a monte del secondo tornante per 50 metri circa.

Rivo della Fontana, tratto compreso tra la scuola materna di San Rocco e l’innesto con il torrente Recco. Rio Verzemma, tratto di m 100 a monte dell’innesto con il torrente Recco.

Rio Cotella, nel tratto compreso tra la tombinatura con il terrapieno autostradale e la tombinatura di via Pisa.

Con la pulizia inoltre nei rivi Lagofreddo, Sonega, affluenti del rio Preli (a monte di Cornice Golfo Paradiso). Ghella e il rio di Croveno, le attività dovrebbero concludersi entro la fine di agosto. ABov