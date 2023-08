Sestri Levante, amichevole di lusso contro la Fiorentina

La squadra della Fiorentina ospiterà a Firenze il Sestri Levante nella prima delle due amichevoli che disputerà nel giro di 24 ore.

Il calcio d’inizio di Fiorentina-Sestri Levante è in programma alle ore 20 di venerdì 11 agosto 2023.

Dove si gioca Fiorentina-Sestri Levante (Amichevole)

Città: Firenze

Stadio: Artemio Franchi

Data e orario del calcio d’inizio: venerdì 11 agosto 2023, ore 20:00

Dove vedere Fiorentina-Sestri Levante in TV?

Ad oggi non è stata ufficializzata la diretta televisiva del match amichevole tra Fiorentina e Sestri Levante, ma non è escluso che possa andare in onda in streaming su Viola Channel. E l’annuncio potrebbe avvenire a poche ore dalla partita.