Pivio presenta “Pycnoleptic” a Genova, il nuovo album. Appuntamento il 13 marzo alle ore 17 al Discoclub in via San Vincenzo 20 r.

Pivio presenta “Pycnoleptic” a Genova, i dettagli.

“Pycnoleptic” esce a distanza di due anni dal precedente Cryptomnesia, ed è il secondo capitolo di un progetto personale che nasce da una precisa volontà di denuncia, dedicato alle disfunzioni sensoriali come metafora politica del nostro tempo.

Il disco contiene sette brani in inglese, a cavallo tra atmosfere psichedeliche vagamente beatlesiane e trame industrial che raccontano simbolicamente un mondo sempre più soggetto a continue sospensioni dello stato di coscienza (e della consapevolezza) proprio come la sindrome infantile indicata nel titolo, la picnolessia.

Tutti i brani sono completamente suonati dal solo Pivio (tranne la sezione di archi in Venus with the ice lolly e Welcome to the party), mentre per le liriche del disco Pivio si è avvalso della collaborazione di Marco Odino, suo sodale dalla fine degli anni ’70, quando fondarono il gruppo new-wave Scortilla.

Nel disco è presente anche una cover della coppia Iggy Pop – David Bowie, cioè Mass Production dall’album The Idiot.

Il disco – edito da “I dischi dell’Espleta” e distribuito da Audioglobe Srl – è disponibile in vari formati: vinile rosso trasparente, digitale WAV e mp3, ed in forma nativa binaural e Atmos, il nuovo rivoluzionario “audio totale” che consente di sentire il suono in una bolla spaziale di 360 gradi;

relativamente a questi ultimi due formati, tutti i brani sono stati organizzati e mixati specificatamente per tali versioni, garantendo così una spazializzazione pensata artisticamente per ottenere la completa immersione dell’ascoltatore.

Pivio ha lanciato il nuovo album il 27 febbraio con un evento multimediale di ascolto immersivo in atmos al Cinema Barberini di Roma, aperto da una introduzione di Ernesto Assante e accompagnato dalla proiezione di alcuni visual originali firmati da Matteo Malatesta.

L’esperienza ha coinvolto una platea di 150 spettatori, riuniti per la prima volta in sala per ascoltare e ‘vedere’ un disco: un’alternativa rivoluzionaria ai ritmi veloci, frammentati e ‘solitari’ imposti dai dispositivi musicali più diffusi.

Ora è online il video clip ufficiale di uno dei pezzi portanti dell’album, “Several Horrible Men” (Pivio / M. Odino), diretto da Matteo Malatesta e prodotto da Malaproduction87 e Creuza Srl.

Il brano è una versione aggiornata e corretta della Fattoria degli animali orwelliana, in cui riferimenti a fatti e persone esistenti non sono per niente casuali. Sarà facile per il pubblico individuare i veri protagonisti del breve racconto.

Più difficile sarà sciogliere il doppio enigma contenuto nel testo, che in due punti è cantato al contrario. Chi indovinerà il contenuto nascosto potrà scrivere a info@creuza.net e ricevere un piccolo regalo.

Il musicista, spiegando la genesi del video, racconta:

“Come era già successo in precedenti collaborazioni, anche questa volta Matteo mi ha chiesto di disegnare i personaggi che si agitano (beh, forse il termine potrebbe sembrare un po’ improprio) durante il brano.

Ora, è notorio che le mie capacità nell’arte del disegno siano, come dire, alquanto rupestri … ma tant’è, se Matteo chiede, io eseguo.

In questa occasione non posso non ricordare il contributo fondamentale di Marco Odino che ha saputo concretizzare nel testo le mie devianze.

L’idea era quella di individuare una nuova versione della Fattoria degli animali di George Orwell, in qualche modo riattualizzata. Ma i maiali vengono mantenuti nel ruolo originale”.

http://www.pivioworks.com

http://www.pivioealdodescalzi.com