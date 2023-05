Pallavolo, Lunezia U16 verso il titolo regionale?

Dopo aver vinto tutti i titoli femminili territoriali (in pratica del Levante ligure) possibili, da quello Under 18 a quello “U14” passando per il 16, proprio in quest’ultima categoria il Lunezia Volley tenta di coronare una stagione pallavolistica già stupenda…anche con un alloro regionale, in mezzo c’è da vincere la finale col Cogovalle di Cogoleto, domenica 14/5; al Palazzetto dello Sport di Riccò del Golfo: ore 19.

Nelle finali regionali Under 14 e 18 sarzanesi non sono state fortunate, ora ci vorrebbe la conquista del titolo ligure da parte della Under 16, tassello che magari manca in questa stagione sportiva a un “vivaio” a cui la supremazia in provincia e oltre sembra non bastare più.

Per la cronaca, la “finalissima” sarà preceduta alle ore dalla finale regionale maschile Under 17, fra sant’ Antonio e Colombo Genova.