Mercato Samp, Pirlo vuole Borini e Diagne per l’attacco

La Samp cerca rinforzi in vecchie conoscenze del nuovo tecnico blucerchiato Andrea Pirlo.

La presenza di Pirlo in panchina permette di accostare ai blucerchiati 2 giocatori che ha allenato in Turchia, nel Karagumruk. Il primo è Fabio Borini (accostato anche al Cagliari, ndr). E’ in scadenza di contratto, Radrizzani ha incontrato il suo agente, Roberto De Fanti, per capire i margini di una possibile operazione. Il calciatore ha altre proposte importanti, club turchi e italiani, ma a priori non chiude le porte. Stessa cosa per Mbaye Diagne, 23 reti con Pirlo in panchina, svincolatosi dal Karagumruk, senegalese, cresciuto in Italia e con un passato alla Juve. Può prendere il passaporto italiano