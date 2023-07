Tennis – Il “barese” Morachioli s’allena a S. Venerio

La Spezia – Si sta allenando al Circolo Tennis Spezia sotto la guida del preparatore atletico di S. Venerio, Enrico Fiore, il calciatore Gregorio Morachioli che gioca nel Bari in cui è arrivato di recente alla finale dei playoff per la Serie A giocata contro il Cagliari. Spezzino classe 2000, l’attaccante/fantasista è cresciuto nel “vivaio” dello Spezia, successivamente ha toccato il settore giovanile della Juventus prima di rientrare alla Spezia e quindi andare in prestito in Lega Pro a Pistoiese e Imolese. Infine eccolo appunto in Puglia. Si mantiene in palla in questi giorni a San Venerio, dove aveva preso a giocare a tennis da bambino e ove è socio tuttora il padre Federico, in attesa del ritiro precampionato.

Nella foto Morachioli, a sinistra, con Fiore