Cremonese-Genoa 0-0, Gilardino: Servono ancora rinforzi

Pari 0-0 allo stadio Zini che ha dimostrato come il Genoa abbia ancora bisogno di rinforzi a centrocampo e in attacco per dire la sua nel prossimo campionato di serie A ormai alle porte.

“Partita non bellissima sotto il piano tecnico, potevamo fare qualcosa in più nei momenti in cui avevamo la palla tra i piedi. Ci è mancata un po’ di verticalità per i nostri attaccanti. Sul mercato è normale che ogni allenatore vorrebbe la squadra pronta per il primo impegno ufficiale, ma non è semplice. La società sa cosa serve e sta lavorando per questo. Thorsby e Frendrup? Giocatori che danno tutto”.