Cremonese-Genoa 0-0, pari senza reti allo Zini

Un buon allenamento allo stadio Zini. L’amichevole del Genoa con la Cremonese è terminata 0-0 davanti a un discreto pubblico e i 600 arrivati dalla Liguria e da varie zone della Lombardia.

Nulla più di una tappa di avvicinamento per oliare i meccanismi. Una partita utile per cercare l’intesa e procedere con le valutazioni d’insieme, inserire i nuovi acquisti e mettere minuti nelle gambe, suddivisi tra l’undici iniziale e chi è subentrato a gara in corsa. Nel primo giorno della settimana il Grifone si ritroverà, dopo la giornata di riposo accordata domenica, al Centro Signorini per ripartire a pieno regime verso la nuova avventura.

Terminato il ciclo di test nella pre-season davanti ai vertici della dirigenza presenti al completo. Ripresa lunedì per puntare l’esordio con il Modena in Coppa Italia Frecciarossa.

Fari puntati sul match che aprirà gli impegni ufficiali di una stagione che terminerà a fine maggio per lasciare campo al Campionato Europeo. Venerdì sera al “Ferraris”, davanti a una cornice di pubblico che si annuncia importante, il Genoa sfida i canarini per centrare il primo obiettivo: il passaggio ai sedicesimi della competizione. Una settimana corta per mettere a punto la preparazione dopo la boa del primo mese di allenamenti. Ma anche per proseguire le trattative, in entrata e in uscita, in un mercato aperto fino al 31 agosto.