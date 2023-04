Calcio – Derby provinciale per il D. Bosco Sp

Problematico per il Don Bosco Spezia il derby provinciale con la Tarros Spezia che (domenica 16/4, ore 15, a Pagliari) gli riserva la 14.a e penultima giornata del girone di ritorno e del campionato di Promozione ligure, Girone B, dove peraltro è la penultima di tutta la “regular season”: mancano infatti capitan Lele Giordano, lungodegente, al centro della difesa e lo squalificato Fabio Santunione in avanguardia. Non solo, ma c’è più di un giovane impegnato nei playout del campionato regionale Juniores, a Genova contro il Borgoratti…

Filosoficamente, mister Clodio Bastianelli reagisce sostenendo che sarà allora occasione propizia, per far giocare di più quei giovani e più in generale coloro che di solito giocano di meno; per la cronaca infine, al “Franco Cimma”, arbitra Volpi.