Manifestazione anarchica a Genova: scritte contro Bucci e Toti

Nel centro di Genova diverse scritte sono comparse sui palazzi, incluso il Municipio, durante la manifestazione di ieri di anarchici e giovani dei centri sociali.

Gli attivisti chiedevano la liberazione di otto giovani arrestati dai carabinieri per resistenza durante lo sgombero di una locale occupato. Tra i bersagli delle scritte, il sindaco Bucci, il presidente Toti e le forze dell’ordine.

Il clima d’odio crescente e gli atti vandalici preoccupano le istituzioni, che sottolineano l’importanza del dialogo e del rispetto per contrastare l’estremismo.

Il governatore ligure Giovanni Toti ha condannato fermamente gli atti vandalici e ha chiesto una presa di posizione da parte di tutti i partiti politici.

Le scritte riportavano messaggi come ‘Acab, Bucci e Toti servi’ e ‘Tutt* liber* 1312’, insieme a slogan come ‘Fuoco alle carceri’ prevalentemente in via Garibaldi e in via Cairoli dove è stata danneggiata la vetrata di una banca.