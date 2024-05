Ieri in serata a Pegli, poco dopo le 21, un giovane di 25 anni è stato accoltellato nei pressi della stazione ferroviaria, in via Pallavicini.

Ancora da comprendere come sia avvenuto l’accoltellamento.

Sta di fatto che il giovane, sembra straniero, è stato soccorso dal 118 con l’automedica Golf 4 che lo ha intubato e con un’ambulanza della croce Verde Sestri, lo ha trasportato, in codice rosso, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Sul posto la polizia che ha avviato le indagini del caso.