Centauro cade al passo della Forcella, soccorso dai vigili del fuoco

Ieri pomeriggio, poco dopo le 13, un motociclista di 26 anni che percorreva la strada del passo della Forcella, in direzione Borzonasca, è caduto finendo la sua corsa nel bosco.

I militi del soccorso sanitario giunti con l’automedica Tango 1 e l’ambulanza della Croce Rossa di Rezzoaglio, erano impossibilitati al recupero, hanno quindi allertato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti dal cielo con l’elicottero Drago 152 e via terra con la squadra di Chiavari.

Grazie all’uso dell’autoscala, utilizzata come punto di rinvio delle funi, hanno potuto recuperare il ferito una volta barellato.

Dopo un breve trasporto in ambulanza è stato trasferito sull’elicottero per il trasporto in ospedale.