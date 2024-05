Vandali anarchici minacciano Bucci, solidarietà al sindaco da Rixi e Corso

“Condanniamo con fermezza le scritte ingiuriose e minacciose sui palazzi storici di via Garibaldi vandalizzati da sedicenti anarchici e giovani dei centri sociali. Per loro la democrazia evidentemente è un optional. Le minacce contro il sindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti, ai quali esprimiamo la nostra totale solidarietà di fronte a questo ennesimo atto di violenza, danno un ulteriore impulso all’ottimo lavoro che il centrodestra unito sta facendo anche in Liguria”.

Lo ha dichiarato stamane il deputato genovese e vice ministro del Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

Solidarietà al sindaco Bucci dalla Lega in Comune

“Gli anarchici e i giovani dei centri sociali – ha aggiunto l’assessora comunale e segretaria provinciale della Lega Francesca Corso insieme ai consiglieri leghisti Bertorello, Bevilacqua, Ariotti – che durante il corteo che si è svolto ieri a Genova hanno imbrattato i palazzi storici di via Garibaldi, in particolare Palazzo Tursi, con scritte contro il sindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti, giocano pericolosamente ad alzare il livello della tensione in città.

Le minacce e la violenza non sono mai accettabili in una società civile e democratica. Per questo la Lega ha già chiesto che l’ex Latteria occupata di stradone Sant’Agostino, teatro dell’aggressione dell’altra sera da parte degli anarchici e giovani del centro sociale ai carabinieri che stavano svolgendo il loro lavoro, venga sgomberata e utilizzata, invece, da chi opera per il bene comune.

Nessuna indulgenza verso questi vandali che hanno sfregiato i palazzi storici genovesi. Non ci piegheremo davanti a nessun tipo di intimidazione.

Massima solidarietà da parte di tutta la Lega in Comune a Genova a Bucci e a Toti, un sentimento che speriamo venga espresso anche dalla sinistra”.