Appuntamento alla Fiera di San Salvatore a Sampierdarena

Domenica 5 maggio, dalle ore 8 alle 21 a Sampierdarena

La tradizionale Fiera di San Salvatore fa il suo ritorno a Sampierdarena, organizzata dall’assessorato al Commercio e Tradizioni del Comune di Genova.

Domenica 5 maggio, dalle 8:00 alle 21:00, in concomitanza con i festeggiamenti religiosi dedicati a San Salvatore, il quartiere di Sampierdarena ospiterà circa 100 bancarelle che offriranno una vasta gamma di prodotti e dolciumi.

Fiera di San Salvatore a Sampierdarena: le strade interessate

La fiera si snoderà lungo via Sampierdarena, in prossimità della parrocchia di “Santa Maria della Cella e San Martino”, situata in via Giovanetti, nel cuore del borgo originario di “Sancto Petro de Arena”, nucleo storico del quartiere.

L’assessore al Commercio sottolinea l’importanza di questo evento per il quartiere, che non solo celebra il patrono San Salvatore, ma offre anche un’opportunità di sostegno al commercio locale e agli espositori partecipanti.

Le fiere tradizionali di Genova stanno diventando sempre più popolari non solo tra i residenti locali, ma anche tra i visitatori, come dimostrato dalla grande affluenza registrata durante gli eventi precedenti.

Oltre alla fiera, i festeggiamenti includono una messa solenne e, nel pomeriggio, una processione religiosa tradizionale, con l’icona venerata del santissimo Salvatore, accompagnata dalla Confraternita di S. Martino Morte e dalla banda di Sampierdarena, che attraverserà le strade vicine alla fiera.

Fiera di San Salvatore a Sampierdarena: i divieti di circolazione e sosta

In occasione della fiera, è previsto un divieto di circolazione dalle ore 6:00 alle 24:00, mentre è vietata la sosta e la fermata lungo via Sampierdarena nel tratto compreso tra il civico 111 nero e piazzetta dei Minolli, piazza del Monastero e via Giacomo Giovanetti dalle ore 00:00 alle 24:00, così come nel tratto tra via Buranello e via Sampierdarena.