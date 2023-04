Calcio – Il Magrazzurri ospita il Molassana

Santo Stefano Magra – Magrazzurri senza gli squalificati Bedini a centrocampo e Bernieri in difesa nello scontro diretto col Molassana Boero a Santo Stefano Magra domenica 16/4, ore 15, per la 14.a giornata del girone di ritorno e penultima dell’intero campionato di Promozione ligure; Girone B (ore 15 e arbitra Grandi di Novi Ligure).

Alla vigilia mister Francesco Leone si esprime così: <Loro hanno 3 punti di più, noi invece al “Luigi Camaiora” giochiamo in casa, come differenza-reti siamo lì…molto probabilmente la spunterà chi dimostrerà maggior maturità in tale e tanto frangente della lotta per la permanenza in questo campionato>.