Di Cesare: sgomberare ex Latteria occupata, solidarietà ai carabinieri

“La Lega, come moltissimi residenti, chiede da molto tempo che i locali dell’ex Latteria occupata in stradone Sant’Agostino, nel Centro storico di Genova, vengano sgomberati.

Dopo l’aggressione avvenuta l’altra sera da parte di un nutrito gruppo di anarchici e giovani del centro sociale ad un paio di carabinieri del Nucleo Radiomobile, ‘colpevoli’ di essere in servizio a Sarzano per svolgere il loro lavoro (stavano infatti facendo dei sopralluoghi dopo il furto in un’abitazione), è necessario mandare via questi presunti delinquenti.

Esprimo piena solidarietà ai carabinieri e chiedo ancora, come la Lega ha fatto in più occasioni, anche con il nostro presidente di Municipio Andrea Carratù, che lo spazio dell’ex Latteria occupata venga liberato per lasciare posto a qualche associazione che abbia a cuore il quartiere di Sarzano e operi per il bene di tutta la nostra comunità”.

Lo ha dichiarato ieri Edoardo Di Cesare, capogruppo della Lega in Municipio I Centro Est.