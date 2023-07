Cadavere con mani e testa mozzate, Procura: è omicidio. Si profila ipotesi droga

È stato ucciso da qualcuno il 19enne egiziano Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, trovato l’altro giorno con le mani e la testa mozzate di netto nel mare antistante Santa Margherita ligure. Sarebbe stato colpito con un punteruolo al cuore.

E’ quanto emerso dalle prime risposte dell’autopsia svolta oggi dal medico legale Davide Bedocchi.

Il corpo mutilato era stato trovato lo scorso lunedì sera dall’equipaggio di un “tender” che stava portando personale di servizio su uno yacht.

Il cadavere è rimasto in acqua al massimo due giorni.

Il pm aveva già aperto un fascicolo per omicidio, ma non era stata esclusa l’ipotesi di un investimento da parte di un motoscafo. Ora la Procura genovese ha confermato l’omicidio e si profila l’ipotesi di un regolamento di conti per droga.

Il giovane nordafricano, che non risulta avere precedenti di polizia, era stato ospite di una comunità genovese per minori stranieri non accompagnati, che aveva abbandonato un anno fa.