Regione Liguria: ok ad assestamento Bilancio 2023 per 145 milioni

Con 19 voti a favore e 11 contrari oggi pomeriggio l’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato l’assestamento al bilancio 2023-2025, una manovra che, insieme alle disposizioni di carattere fiscale e finanziario esaminate nella stessa seduta consiliare, vale complessivamente 145 milioni di euro.

In particolare, per il 2023 viene autorizzato nuovo indebitamento per 6,5 milioni di euro a valere sul fondo strategico regionale per finanziare nuovi alloggi per studenti, il recupero edifici di edilizia residenziale pubblica, impianti sportivi e interventi di rigenerazione urbana.

Tra le nuove spese anche 400mila euro destinati agli indennizzi per soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Tra gli altri, sono previsti inoltre un ulteriore finanziamento di un milione di euro per il Teatro Carlo Felice, 250mila euro al Teatro nazionale di Genova, 150mila euro per Genova Capitale del Libro 2023 destinati al Comune, 100mila euro per le attività della Film Commission regionale e altri 150 mila come contributo per iniziative dell’attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura. Altri 565mila euro sono destinati al Feamp 2014-2020 per il completamento dei programmi.