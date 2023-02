Scoperte luci multicolori nelle tenebre negli abissi marini.

Luci multicolori tra le tenebre degli abissi marini. Un’affascinante storia vera scritta da Edith Widder, oceanografa e biologa marina.

Chi non si è mai chiesto, guardando l’infinità degli oceani cosa ci sia in quegli abissi profondi dove nemmeno i raggi del sole riescono a penetrare? Atleti dai fisici speciali calandosi a 130 metri e oltre raccontano che negli abissi il buio e il silenzio nascondono un fascino misterioso.

Possiamo dire che le profondità oceaniche sono tuttora inesplorate, ma Edith Widder, basandosi sulle sue immersioni pionieristiche, nel suo nuovo libro “Sotto la soglia delle tenebre”, offre testimonianze uniche di prima mano, raccontando di creature marine ancora sconosciute ai più, che vivono nell’oscurità degli abissi e comunicano tra loro emettendo luce tramite particolari reazioni chimiche.

Il fenomeno della bioluminescenza e dei creatori di luce nei fondali marini.

Questo è il fenomeno della bioluminescenza e dei creatori di luce che da sempre hanno affascinato il mondo della scienza e restano tuttora uno dei campi più difficili da approfondire. Sfogliando e leggendo queste pagine autobiografiche emerge la gioia coinvolgente della scoperta di mondi sconosciuti: dagli organismi luminescenti che popolano le acque mesopelagiche ai fondali dell’oceano, dove si scoprono preziosissimi archivi della Terra. Edith Widder, con l’entusiasmo della scienziata scopritrice, trasmette al lettore tutto l’incanto di una “abissale fiaba reale”, in cui perfino un minuscolo flash annuncia la straordinaria esperienza della vita degli abissi. Widder racconta la massiccia «migrazione verticale» di creature mozzafiato alla neve marina, che svolge una funzione essenziale nel catturare anidride carbonica.

Questa lettura può essere anche l’occasione per riflettere sulle sfide della scienza e le più fantasiose tecniche adottate per rendere possibili esplorazioni elettrizzanti e, talvolta, pericolose. Oggi che gli oceani sono sempre più vittime dell’inquinamento e del cambiamento climatico, la biologia marina e l’ecologia potrebbero visualizzare e aprire prospettive per ora del tutto sconosciute. La bioluminescenza di fatto svela non solo i misteri degli abissi, ma anche come sia possibile la stessa vita sulla Terra. Edith Widder, con questo libro illuminante, in tutti i sensi, è stata capace di stimolare la nostra capacità di guardare il mondo con autentica Meraviglie tra le tenebre deglimeraviglia.

Biografia della scrittrice-scienziata.

Edith Widder è una oceanografa e biologa marina. Si laurea in biologia alla Tufts University, consegue poi un master in biochimica e un dottorato in neurobiologia alla University of California. È co-fondatrice e scienziata senior della Ocean Research & Conservation Association, una società no-profit per la conservazione degli oceani. Widder ha ricevuto numerosi premi ed encomi di merito per le sue esplorazioni delle profondità marine. Le sue ricerche sono state presentate alla BBC, PBS, Discovery Channel e National Geographic, e in tre TED Talk di successo. Sotto la soglia delle tenebre è il suo primo libro tradotto in italiano. «La storia di Edith Widder è una storia di ottimismo inscalfibile, di esplorazione a mani nude e di ricerca innovativa. Lei ha fatto cose che io ho solo potuto sognare.» Racconta James Cameron regista, sceneggiatore, produttore cinematografico. Antonio Bovetti

ISBN: 8833939650 Casa Editrice: Bollati Boringhieri Pagine: 386 Data di uscita: 26-05-2022.

https://www.ted.com/talks/edith_widder_the_weird_wonderful_world_of_bioluminescence?language=it