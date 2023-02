Tra storia, magia e spettacolo con il Casinò di Sanremo

Tante cose si possono dire di Sanremo ed infatti sussiste un detto creato dalla TV che recita: “perché Sanremo è Sanremo!”, indicante una condizione di specificità e quasi di unicità della località turistica ligure, in relazione al Festival della Canzone.

Ma per tanti Italiani non è solo il Festival a fare di questa località un luogo magico dove si respira un’atmosfera fatta di storia, di eventi, di spettacolo e di attrattive, il tutto in una cornice che è la amabile geografia ligure.

Le specificità che fanno di questa regione un panorama unico sono ben note: il mare, la costa frastagliata, i colori delle montagne circostanti, il gusto della cucina e la particolarità delle sue genti si incontrano in luoghi come Sanremo che, ora come adesso, resistono alla velocità delle mode e degli eventi o dei mutevoli gusti del pubblico che può visitare la località per un week end al Casinò come per altri appuntamenti glamour.

Ed è proprio il Casinò la conferma della località ligure: dopo aver superato momenti difficili, non scevri da polemiche amministrative e sindacali, il Casinò ha intenzione di rilanciarsi mantenendo, al contempo, un rapporto con la tradizione.

I risultati sono in linea con le attese ed, a tutt’oggi, si può dire che la crisi recente dell’epidemia è stata superata.

Se, infatti, il Casinò rimane sinonimo di eleganza tipica della sua location, è anche vero che le nuove sfide di costume non permettono di rinunciare alle novità come il casino online con tutta una sua clientela di appassionati di sfide sul web che, comunque, ne aumentano la notorietà ed i ritorni economici. La chiave di tutto ciò è il nome che Sanremo porta con sé e l’affidabilità della “casa”.

Sul piano del mondo online il sito che propone i giochi è ben curato, stilisticamente elegante, sicuro ed affidabile con una scelta di giochi ben assortiti i quali hanno riscosso un riscontro dal pubblico del web che, oramai, si attesta come un attore del mondo dei giochi che si tratti di slot o di videopoker ma non solo.

Da segnalare, infatti, è il dettaglio peculiare della Roulette online “live” che , caso unico in Italia, trasmette dal Casinò fisico permettendo ad un giocatore di collegarsi e di giocare in diretta e non virtualmente.

Una trovata vincente che ha conquistato gli appassionati specifici di questa attrazione così magica e iconica.

Quanto al resto occorre ricordare che nel 2005 il Casinò compiva 100 anni pieni, proprio per questo tutti sono sicuri che i prossimi cent’anni dello storico edificio saranno eccitanti e simpatici come i primi cento, tra sfide vinte, gioie e dolori di rimbalzo dalla storia di questo Belpaese.