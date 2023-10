La Fondazione ITS La Spezia annuncia la riapertura straordinaria del bando di selezione per la figura altamente specializzata di “Tecnico Superiore per la gestione e la conduzione dei mezzi ferroviari”.

A seguito del primo processo di selezione effettuato, sono stati scelti 21 candidati su 25 posti disponibili.

La decisione di riaprire il bando testimonia la costante ricerca, da parte di ITS La Spezia e di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, in qualità di ente coordinatore del corso, di talenti qualificati e determinati a intraprendere un percorso professionale di eccellenza nell’ambito del trasporto ferroviario, che è riconosciuto a livello nazionale secondo la normativa ANSFISA.

Tale opportunità rappresenta un trampolino di lancio unico nel suo genere, in quanto offre una formazione altamente specializzata direttamente collegata al mondo del lavoro.

I Tecnici Superiori per la gestione e la conduzione dei mezzi ferroviari sono una figura fondamentale nell’organizzazione e nella gestione dei servizi ferroviari in quanto responsabili della preparazione e della conduzione dei treni, e sono chiamati a svolgere tali attività con elevati standard di sicurezza e di efficienza.

L’accesso a questa formazione è infatti una straordinaria opportunità, soprattutto se si considera il costo elevato che tale percorso ha normalmente sul mercato privato.

Grazie alle opportunità offerte dal sistema regionale di formazione finanziata di livello ITS, questo percorso di eccellenza è reso accessibile a candidati motivati e desiderosi di investire nel proprio futuro professionale.

Per partecipare al processo di selezione è necessario soddisfare i requisiti previsti dal bando (scaricabile sia dal sito www.itslaspezia.it sia dal sito www.scuolatrasporti.com) e presentare la domanda, completa di tutti gli allegati, presso la sede della Fondazione ITS (Via Giacomo Doria, 2, La Spezia) dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 13.00 di martedì 31 ottobre.