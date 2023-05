Pallavolo – La Zephyr Mulattieri è salva

Santo Stefano Magra – Troppo bello, eppur vero, la Zephyr Mulattieri stravince ad Albisola Superiore (e fino a qui nulla di imprevedibile soprattutto perché il Fas termina il campionato di Serie B maschile nazionale, nel Girone A, all’ultimo posto…) e soprattutto evita persino il playout mantenendo direttamente la categoria: grazie alla contemporanea sconfitta del Cus Genova battuto in casa della capolista Negrini Acqui Terme Al e della Tomcar Pescatori S. Anna To; saranno infatti costoro a giocarsi, nel playout che le opporrà, la salvezza dalla retrocessione in C.

Senza storia, come “score” testimonia, la partita di Albisola. La Zephyr si aggiudica la contesa sulla scia delle ultime convincenti prove che l’hanno vista tenere in scacco le squadre più forti del raggruppamento e può già pensare alla prossima B. Gran festa rossoblù al termine coi tifosi santostefanesi assai numerosi.

Tabellino.

FAS ALBISOLA – ZEPHYR MULATTIERI 0 – 3

SET: 17-25 / 15-25 / 21-25.

FAS ALBISOLA SV: Louza, Turco, Arzarello, Caviglia D., Arboscello, Caviglia P., Denegri, Apicella, Vasylyev, Valdora, Cuzari, liberi Bisio e Giacchino. All. Agosto.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi, Bottaini I, De Matteis, Nannini, Conti, Facchini, Vescovi, Magnani, libero Vignali; n.e. Sisti e Bottaini II. All. Marselli.

ARBITRI: Danza e Barbagallo.