Pallanuoto – Il Lerici “visita” Perugia a Firenze

Lerici – Lerici Sport al completo, salvo imprevisti in extremis, sabato 4/3 (alla piscina “Nannini” Firenze alle ore 15.30) contro la Rari Nantes Libertas Perugia; partenza prima di pranzo.

Coach Andrea Sellaroli alla vigilia invita a non dormire sul titolo di campione d’inverno: <Il proposito è comunque quello di migliorare e non scordiamoci che alla prima giornata, nel turno d’andata, Perugia ci batté complicandoci subito il cammino…>.

Questi poi gli altri incontri in programma in quella che, nel Girone 2 della Serie B maschile nazionale di pallanuoto, è appunto la 1.a giornata del girone di ritorno che poi sarebbe la 10.a…Aragno Rivarolesi Genova-Waterpolo San Giorgio Ge, Delta Roma-Vis Nova Rm, Nuoto Rapallo-Marina di Carrara e Sea Sub Modena-Pirates Osimo An.

Nella foto il Lerici Sport in palestra