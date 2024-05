Ex Latteria, pm: anarchici restino in carcere. Udienza convalida rinviata a domani

Ex Latteria occupata a Sarzano e arresti dei carabinieri: il pm non ascolta il Pd

La decisione sulla convalida dell’arresto, davanti al gip del Tribunale di Genova, è stata rinviata a domani.

Pertanto gli otto anarchici e giovani dei centri sociali arrestati l’altra notte davanti all’ex Latteria occupata a Sarzano con l’accusa di avere circondato e aggredito un paio di carabinieri, che erano intervenuti per un furto in abitazione nel Centro storico genovese, al momento restano ancora in carcere.

Il sostituto procuratore Giuseppe Longo ha chiesto per tutti la custodia cautelare in carcere.

Sugli arresti dell’altra notte e i danneggiamenti del corteo di estremisti di sinistra di ieri, si sono espressi i responsabili del centrodestra e del centrosinistra genovesi e liguri.

I primi, dal Pd a Rifondazione comunista, hanno chiesto la liberazione di anarchici e giovani dei centri sociali. I secondi, dalla Lega a FdI, hanno espresso solidarietà alle Forze dell’ordine.

Le accuse, a vario titolo, sono di resistenza, lesioni aggravate e danneggiamento.

Gli otto arrestati oggi sono stati interrogati nel carcere di Marassi dalla giudice per le indagini preliminari Angela Nutini, che ha rinviato a domani mattina l’ordinanza di convalida dell’arresto con la quale sarà stabilito se dovranno restare in carcere o essere sottoposti a misure alternative o essere scarcerati senza restrizioni della libertà personale.

