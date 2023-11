Nuoto, 49° Trofeo Nico Sapio al via da venerdì 10 novembre 2023

Genova sarà di nuovo il cuore pulsante del Nuoto azzurro e giovanile con il Trofeo Nico Sapio.

L’appuntamento, una tre giorni, da venerdi a domenica prossimi presso My Sport Village Sciorba, grande complesso natatorio della Liguria, in occasione della 49° edizione del tradizionale appuntamento internazionale a cura di Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la FIN (Federazione Italia Nuoto) e con il patrocinio di Regione Liguria, in qualità di ente promotore e Comune di Genova.

La manifestazione è realizzata anche con il contributo del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un parterre di veri campioni, reduci dai Mondiali di Fukuoka e sulla rampa di lancio verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

A Genova, per la prima uscita ufficiale italiana, gareggerà Thomas Ceccon, campione mondiale nei 50 farfalla, argento nei 100 dorso e secondo nella 4×100 stile libero. Fari puntati anche su Simona Quadarella, argento a Fukuoka nei 1500 stile libero, Benedetta Pilato, bronzo iridato nei 50 rana, Nicolò Martinenghi, vicecampione mondiale nei 100 rana, Alessandro Miressi, argento nella 4×100.

Tifo locale sicuramente per Alberto Razzetti (Genova Nuoto My Sport/Fiamme Gialle), cinque medaglie Mondiali in vasca corta e oro, argento e bronzo agli ultimi Europei di Roma 2022.

La “vasca dei campioni” sarà anche la cornice delle performance di Lorenzo Mora, Sara Franceschi, Michele Lamberti, Matteo Ciampi, Arianna Castiglioni, Francesca Fangio, Anita Bottazzo, Giacomo Carini, Giovanni Carraro, Simone Cerasuolo, Costanza Cocconcelli, Paolo Conte Bonin, Sara Curtis, Ilaria Cusinato, Luca e Marco De Tullio, Silvia Di Pietro, Anita Gastaldi, Sofia Morini, Matteo Rivolta, Silvia Scalia, Viola Scotto Di Carlo, Simone Stefani.

Il Trofeo Nico Sapio sarà anche una vetrina importante per gli atleti della rappresentativa giovanile. Tra gli stranieri attenzione all’olandese Thom de Boer, cinque volte medagliato ai Mondiali in vasca corta, e alla russa Anna Egorova, avversaria della Quadarella nei 400 stile libero.

“Il Trofeo “Nico Sapio” è sport, storia, tradizione, cultura e turismo, lo è da sempre, ma quest’anno si va anche oltre – dichiara Simona Ferro, assessore allo Sport di Regione Liguria il fatto che nuotatori così importanti scelgano questa prestigiosa manifestazione, è la conferma di come

questo evento non solo sia entrato nella tradizione del nuoto, ma venga anche considerato il trampolino di lancio di una stagione che quest’anno si preannuncia moito impegnativa e che culminerà con le Olimpiadi di Parigi. Complimenti agli organizzatori di Genova Nuoto e My Sport.

Questo evento richiamerà anche molte persone in Liguria ad incrementare una stagione turistica già florida.

A due grandi giomalisti come Nico Sapio e Alfredo Provenzali sarebbe piaciuto raccontare l’edizione di quest’anno cosi come avrebbe reso orgoglioso il papà di questo evento, Luigi Gardella.

Mi fa piacere, infatti, che tra i nomi ricordati in questa edizione ci sia anche quello di Francesco ‘Gino’ Saverino, grande allenatore di nuoto, ma maestro di sport. Condivido infatti il suo pensiero: è meglio far crescere un ragazzo, uomo del domani con sani principi, che far guadagnare un decimo di secondo a un campione”.

“Quello del Trofeo Nico Sapio – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – è un appuntamento immancabile nel calendario sportivo della nostra città che, anno dopo anno, cresce grazie all’impegno congiunto di Genova Nuoto e My Sport.

Nella piscina della Sciorba, per una tre giorni di gare di assoluto prestigio, si ritroveranno i campioni e le campionesse della Nazionale insieme alle nuove generazioni.

Una manifestazione dal forte risvolto anche per quanto riguarda la promozione turistica, grazie ai suoi numeri record con società in arrivo da ogni parte d’italia.

Un evento arricchito, in questa edizione, dalla mostra fotografica del maestro Massimo Lovati e da un clinic per la formazione dei tecnici.

Nel 2024, nell’anno in cui Genova sarà Capitale Europea dello Sport questo trofeo taglierà lo straordinario traguardo delle 50esima edizione e siamo già al lavoro per festeggiare insieme rendendolo ancora più speciale”.

I numeri dell’edizione numero 49, nell’arco dei tre giorni della competizione, celebrano un nuovo record di partecipazione con 3632 presenze/gara, 2418 per gli Assoluti e 1214 per Ragazzi ed Esordienti.

Il programma prevede venerdi 10 e sabato 11 novembre batterie (inizio ore 9) e finali (inizio ore 16 e 30 venerdi, inizio ore 16:30 sabato con diretta RAI) dedicate alle categorie Assoluti e Juniores.

Domenica 12, invece, in vasca le categorie giovanili Esordienti A e Ragazzi.

Giovedi 9 novembre, a partire dalle 10:15, il Genova Nuoto-My Sport organizzerà anche un clinic da titolo “La costruzione di una squadra. Dalla categoria Ragazzi agli Junior e dagli Junior agli Assoluti” realizzato con i contributi di Roberto Del Bianco (consigliere federale addetto ai

settori Nuoto e Formazione), Marco Bonifazi (coordinatore tecnico scientifico squadre nazionali), Cesare Butini (Direttore Tecnico squadre nazionali Nuoto), Cesare Casella (collaboratore squadre giovanili Nuoto) e Davide Marco Menchinelli squadre Pontarin (collaboratore squadre nazionali).

Venerdi 10 novembre 2023, alle ore 15.45, verrà inaugurata la mostra permanente del fotografo-artista Massimo Lovati dedicata ai migliori nuotatori in azione del Genova Nuoto My Sport.