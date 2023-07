Mercato Samp, in definizione il colpo Borini in attacco

Per il mercato della Samp potrebbe essere la giornata decisiva per la trattativa avviata da tempo con Fabio Borini, che in caso di esito positivo potrebbe sostenere già domani le visite mediche, diventando così il primo rinforzo (di lusso) per la nuova squadra blucerchiata affidata ad Andrea Pirlo.

I due, fra l’altro, si conoscono benissimo, visto che Borini (svincolatosi a fine campionato) agli ordini di Pirlo ha vissuto un’ultima stagione da protagonista nel Fatih Karagumruk in Turchia (20 gol e 9 assist all’attivo), la squadra turca allenata proprio dal nuovo allenatore doriano. Oggi potrebbe chiudersi l’operazione e domani Borini potrebbe già sostenere le visite mediche, a poche ore dal raduno fissato a Bogliasco nel pomeriggio. Un innesto di qualità e di spessore anche sul piano della leadership nello spogliatoio: questi i motivi che hanno portato il club genovese a puntare forte su di lui, visto anche il rapporto venutosi a creare fra giocatore e allenatore.