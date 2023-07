Incontro con il “bomber” dell’ Albenga Pino ALfano

SAVONA. 9 LUG. Per gli ingauni è semplicemente il bomber: si tratta di Pino Alfano, 59 anni, nato a Torino, attaccante di razza, goleador per tante squadre in particolare decisivo nella storia dell’Albenga, dell’ Alessandria e dell’Imperia. Mandava in visibilio le tifoserie imperiesi ed ingaune tanto che per lui vennero coniati mitici cori di incitamento utili a propiziare i gol. Per 27 anni ha giocato in serie diverse (dalla Prima Categoria alla C1) con Lucento, Albenga, Savona, Aosta, Bassano, Alessandria, Cecina, Imperia, Ospedaletti, Vado, Finale Ligure, Loanesi, Alassio Auxilium e Laigueglia. A fine carriera ha anche iniziato a fare l’allenatore per tre stagioni: due col Finale ed una ad Albenga, ma poi ha rinunciato. Il bomber in campo era un vero trascinatore ed aveva un innato fiuto del gol. Ad Imperia ricordano bene le sue due stupende stagioni, con 62 presenze e 34 reti, altrettanto ad Alessandria dove è stato decisivo in più di un incontro nelle 2 stagioni, con 48 presenze e 16 centri. Ad Albenga ha giocato in periodi e serie differenti complessivamente 8 stagioni con più di cento gol all’attivo: da qui l’appellativo bomber che lo ha reso uno dei giocatori più amati ed importanti nella storia gloriosa dell’ Albenga Calcio 1928. Per la squadra ingauna è stato grande protagonista e decisivo in particolare nella stagione 1997-98 nella vittoria del campionato di Promozione Girone A e conseguente passaggio all’ Eccellenza. Poi come non ricordare quelle magnifiche estati a tifare per lui nei tanti appassionanti tornei notturni vinti. Ogni volta che lo incontro ancora oggi dopo tanti anni mi commuovo e provo tanta riconoscenza: grazie bomber. Alfano oggi lavora presso la Tipolitografia Bacchetta ad Albenga.

CLAUDIO ALMANZI