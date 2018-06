Mercato Genoa, Grifone prepara il colpo Lisandro Lopez

Per ora non ha i crismi dell’ufficialità e dunque va preso come rumors di mercato ma il Genoa sarebbe vicino ad un forte difensore di caratura internazionale per rafforzare ulteriormente la propria retroguardia.

Il diesse rossoblu’ Perinetti e il presidente Enrico Preziosi avrebbero messo gli occhi ancora una volta sul mercato portoghese ed avrebbero strappato l’intesa con il Benfica per il prestito di Lisandro Lopez.

Il difensore ha giocato negli ultimi mesi nell’Inter non venendo però riscattato ma le sue stagioni migliori le ha avute proprio al Benfica dove ha avuto anche diverse esperienze nelle coppe Europee. Un rinforzo di spessore che si aggiunge a quello di Criscito e Marchetti per un Grifone che sta prendendo tasselli di pedigree importante.

fc