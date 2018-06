Mercato Samp, tris d’assi pronti all’arrivo

Si cominciano a muovere i primi tasselli in entrata per una Samp che cambierà diverse pedine per una stagione che dovrà dare quelle soddisfazioni tanto attese dai tifosi.

Per la difesa è ormai fatta per l’arrivo del difensore del Gent Colley, otto milioni alla società belga con un triennale da circa 800 mila euro a stagione per il possente difensore.

A centrocampo il colpo dovrebbe arrivare dall’Austria con il difensore di nazionalità kossovara del Salisburgo Berisha molto vicino alla Samp.

Per la porta infine, vista l’imminente cessione di Viviano verso Lisbona o Parma, vicino l’arrivo Di Skorupski su cui il Genoa ha mollato la presa visto l’arrivo di Marchetti sull’altra sponda del Bisagno.

