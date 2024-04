Gambetta piu’ Sbarbaro, questo pomeriggio per Soriteatro 23/24

Gran finale questo tardo pomeriggio per Soriteatro 23/24 con la prima nazionale del concerto di Beppe Gambetta dal titolo Banditi e fuorilegge’ e con il terzo appuntamento di Sorilegge dedicato a Camillo Sbarbaro, Taci anima stanca, in cui il grande poeta ligure è raccontato da Sergio Maifredi, ideatore e direttore artistico della nona stagione teatrale prodotta da Teatro Pubblico Ligure a Sori, a pochi chilometri da Genova.

Il doppio appuntamento è in programma oggi 18 aprile al Teatro Comunale di Sori (via Alleati Combattenti 9, Sori) alle 19 per ascoltare la storia e le poesie di Sbarbaro, alle 21 per il debutto di “Banditi e fuorilegge”, che coincide con la pubblicazione del nuovo disco di Beppe Gambetta, Terra Madre.

Biglietto per lo spettacolo: 20 Euro intero, 15 Euro ridotto over 65, 10 Euro ridotto studenti under 26. Biglietto per Sorilegge: 10 Euro, gratuito per gli abbonati. In vendita online e in teatro la sera stessa.

Prenotazioni e informazioni: mail info@teatropubblicoligure.it, cell. 3482624922, Pro Loco Sori tel. 0185700681. Marcello Di Meglio