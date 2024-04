Gianni “Staffa” Anassarette al 1° Rally della Valle Arroscia

Il pilota imperiese in gara con Giulia Bico e la Peugeot 208

Ci sarà anche Gianni Anassarette tra i piloti partecipanti al 1° “Rally della Valle Arroscia – sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca”, in programma il 27 e 28 aprile con partenza ed arrivo a Pieve di Teco. Il popolare “Staffa” sarà in lizza nell’inedita gara imperiese con Giulia Bico ed al volante di una Peugeot 208 di Classe R2B che gli sarà messa a disposizione dalla V – Mat Racing.

Il pilota imperiese, portacolori de La Superba, è reduce da una striscia di risultati positivi: due successi di Classe nelle ultime due gare disputate nel 2023, la bella esperienza al Roger Albert Clark Rally, ed ha iniziato la nuova stagione con un brillante successo, sempre in Classe R2, alla Ronde della Val Merula. “Ora – osserva – vediamo di andare a fare bene anche in questo nuovo rally, una gara a cui tengo molto perché, oltre ad essere della mia provincia, propone due prove speciali, Rezzo e Mendatica, che hanno fatto la storia dei rally non solo in Liguria. Bisogna dare merito agli amici della Scuderia Imperia Corse di aver avuto il coraggio, oltre che l’intuito, di andare a rispolverare queste due mitiche ps”.

L’inedita gara imperiese genera un grande entusiasmo in Gianni Anassarette che, comunque, resta con i piedi per terra. “Non credo – conclude “Staffa” – che questo 1° Rally della Valle Arroscia sarà un impegno facile: da quello che si sente in giro, ci sarà quantità e qualità a livello di avversari. Io e Giulia cercheremo di fare, come sempre, la nostra parte: da imperiesi, però, ci farebbe enormemente piacere portare a casa una bella prestazione ed un piazzamento di prestigio”.