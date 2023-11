Furti in Darsena, la gente si ribella: picchiato ladro africano

All’alba di oggi un ladro africano ha forzato la porta di un furgone per rubare all’interno, ma è stato bloccato e picchiato.

L’episodio è successo in via Rubattino, nella Darsena di Genova, zona frequentemente bersagliata da furti sui mezzi e sulle barche dei pescatori, dove di notte stazionano molti stranieri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.

Il giovane nigeriano, mai rimpatriato, è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena con diverse contusioni.

Il ladro africano è stato denunciato per il tentato furto. I carabinieri stanno indagando per risalire a tutti gli autori dell’aggressione al malvivente, che dovranno essere denunciati per lesioni.