Nuova diga di Genova, ok definitivo per costruzione cassoni a Vado

Via libera definitivo dalla Conferenza dei servizi alla realizzazione nel porto di Vado Ligure delle opere temporanee per l’impianto che dovrà costruire i cassoni prefabbricati della Nuova Diga di Genova. I cantieri riguarderanno la testata della piattaforma multipurpose.

“Si procede speditamente – ha spiegato oggi il commissario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza – verso la prossima fase di apertura del cantiere nel bacino di Vado Ligure che lavorerà in parallelo a quello attivo dal 4 maggio di quest’anno nel porto di Genova.

Si tratta di un passo significativo per mantenere la linea del cronoprogramma della nuova diga foranea, opera marittima strategica per il sistema logistico e commerciale del Paese”.

Piacenza ha aggiunto che “il territorio di Vado Ligure, ancora una volta, ha saputo creare un’alleanza fattiva che ha l’obiettivo comune di sviluppo del territorio e dell’ambito portuale, come dimostrato concretamente dal complesso di interventi in corso, tra cui la realizzazione della nuova diga di Vado a protezione delle infrastrutture marittime e per la sicurezza della navigazione”.

Anche il commissario della nuova diga e sindaco di Genova, Marco Bucci, si è ha manifestato “grande soddisfazione per un’altra ‘milestone’ raggiunta. Il lavoro svolto in sinergia da tutti i soggetti coinvolti, ancora una volta, testimonia l’efficacia delle amministrazioni e la capacità di rispettare gli impegni assunti per l’opera più determinante per lo sviluppo di Genova nei prossimi 30 anni”.