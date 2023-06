Furti in casa di cinesi a Genova, sgominata banda di georgiani. Tre arresti

Due uomini e una donna georgiani, tra i 20 e i 40 anni, sono ritenuti responsabili di aver commesso, in concorso tra loro, due furti ai danni di altrettanti imprenditori di origine cinese nelle loro case di a Genova.

Nei confronti dei malviventi gerogiani i carabinieri hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere.

I tre, senza fissa dimora, sono stati rintracciati in un caseggiato nel Comune di Buggiano (Pistoia), che avevano trasformato nella loro base operativa.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza utili ad attribuire loro la responsabilita’ di due furti in abitazione: il primo, con un bottino 50 mila euro, commesso nel dicembre scorso ai danni di un appartamento di via Barabino; il secondo, del valore di 14 mila euro, compiuto ad aprile in Via Rimassa.

Il modus operandi era sempre lo stesso. La banda raggiungeva Genova con un’auto a noleggio e, dopo un sopralluogo nell’appartamento da depredare che veniva effettuato nei giorni antecedenti al furto, i tre entravano in azione.

Uno di loro rimaneva fuori a fare il ‘palo’, gli altri due salivano e, con una ‘chiave bulgara’ con cui forzavano la serratura, riuscivano a entrare in casa e a prelevare la refurtiva che portavano via dentro buste della spesa di un noto supermercato cosi’ da passare inosservati tra le persone, mentre si dileguavano tra le vie del centro citta’.