Entella-Recanatese 1-1, Gozzi: non possiamo rimproverarci nulla

Le parole del presidente Antonio Gozzi al termine di Entella-Recanatese.

“Ci abbiamo provato fino alla fine, per questo abbiamo l’amaro in bocca. Sia a Lucca che oggi le cose non ci sono andate bene, due partite dominate e pareggiate. Ma il calcio è così. Oggi non possiamo rimproverare nulla alla squadra, anche oggi hanno dato tutto, alla fine erano stremati, ci è mancato quel pizzico di fortuna per fare l’impresa, brava la Reggiana che viene premiata al termine di un campionato straordinario. Questo era il girone più difficile, con 3 squadre davvero forti. Ora dobbiamo batterci per provare a recuperare il secondo posto per raggiungere il miglior piazzamento ai play off”.

“Tutto è ancora aperto, facendo i play off torniamo di nuovo padroni del nostro destino. Dobbiamo recuperare forze, soprattutto psicologiche, la rincorsa è stata dispendiosissima sotto il profilo fisico e mentale, dobbiamo ricaricare le pile e cercheremo di farlo. Daremo il massimo sostegno al mister e alla squadra per presentarci freschi ai play off. L’Entella ha fatto un grande campionato, hanno pesato i punti persi nel girone d’andata”.

“I tifosi? È stato bello vedere la Gradinata Sud con tanto pubblico, con tifosi veri che hanno sostenuto i ragazzi fino alla fine. Questo è quello che ci piace vedere, dobbiamo lavorare per costruire sempre di più questo sostegno, è fondamentale per i ragazzi specialmente in momenti come questi”.