Entella-Recanatese 1-1, liguri condannati ai play off

L’Entella sbatte sul muro della Recanatese, pali, traverse e un rigore parato, solo un punto ai biancocelesti. In rete Tenkorang e Vona.

Favale al 5′ minuto scappa sulla fascia, cross in mezzo su cui arriva Tenkorang che colpisce forte di testa, respinta del portiere Meli, che non però non può nulla sulla ribattuta a rete di Tenkorang. 1-0.

Punizione di Favale che colpisce Parodi, seconda occasione per Favale che non trova lo specchio. Minuto 8.

Al 9′ tiro centrale di Zamparo dal limite dell’area, parata facile per Meli.

Senigagliesi calcia forte dai 30 metri, attento Borra che para senza troppi problemi. 11 minuti sul cronometro.

Poco dopo Merkaj arriva sul fondo dopo una sgroppata sulla fascia, appoggia dietro per Zamparo che non trova la porta calciando alto.

Al minuto 23 azione confusa al limite dell’area dell’Entella, pallone che arriva a Sbaffo che prova la rovesciata, parata non impegnativa di Borra.

Calcio d’angolo al 30’ per la Recanatese, pallone messo fuori dalla difesa biancoceleste, Raparo da fuori calcia a lato.

Prima vera occasione per la Recanatese al 37’: Sbaffo gestisce palla e serve l’imbucata di Carpani che da posizione favorevole non trova la porta per pochissimo.

Alfieri dal vertice alto dell’area calcia col destro a giro, non si fa sorprendere Borra. Minuto 40.

Favale al 43′ riceve palla sull’out di sinistra, il suo cross si trasforma in un tiro insidiosissimo che termina alto di un soffio.

Occasionissima Entella al 46’ del primo tempo: cross di Merkaj dalla fascia sinistra, Raparo spizza di testa e colpisce il palo interno sfiorando una clamorosa autorete.

Allo scoccare del 52’ pareggia la Recanatese con Vona che insacca in spaccata da calcio d’angolo. 1-1.

Rimpallo favorevole per Merkaj al 60’ che dal limite dell’area calcia di sinistro, pallone che termina fuori non di molto.

Contropiede della Recanatese al 61’ che 3 contro 2 punta la porta, Guidobaldi serve Carpani al limite che prova il tiro a incrociare, Borra si fa trovare preparato e respinge a mano aperta.

Bel colpo di testa di Tenkorang al 65’ servito con un cross preciso dall’out di sinistra di Tomaselli, palla a lato.

Conclusione rasoterra di Merkaj, parata semplice per Meli. Minuto 72.

Traversa Entella al 75’! Tomaselli appoggia su Ramirez al limite che calcia di prima intenzione colpendo il legno.

Altra occasione Entella al 76’ , bolide di Ramirez dalla distanza respinto coi pugni da Meli, sulla ribattuta arriva Tenkorang ma l’arbitro segnala una posizione di fuorigioco.

Traversa Recanatese! Sbaffo da un passo colpisce la traversa a porta sguarnita, sospiro di sollievo per l’Entella al 79′.

Sfortunatissimo Gaston Ramirez al 80′, tiro strepitoso al volo dai 25 metri, Meli non ci può arrivare ma è il palo a salvare la sua porta.

All’82’ Ferrara appena entrato viene servito benissimo in area da Zappella, non inquadra lo specchio il centravanti della Primavera oggi al debutto.

Rigore Entella all’85’, pallone in profondità per Faggioli che viene steso da Meli e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri calcia Merkaj, tiro deviato sulla traversa dal portiere ospite.

Occasione Recanatese all’88’, tiro respinto da Borra, decisivo l’intervento di un difensore biancoceleste a salvare la porta dall’arrivo di Marilungo.

Allo scadere Parodi colpisce di testa da calcio d’angolo ma pallone che non trova la porta per un soffio.

In pieno recupero lancio di Ramirez a cercare Merkaj in area che controlla e tira, trovando però la respinta del portiere.

Finisce qui la partita, l’Entella non va oltre il pari contro la Recanatese.