Entella-Alessandria, Boscaglia punta su Mota e Curano

Sfida difficile per un’Entella che, tornata in campo, sembra continuare a macinare punti su punti per rimanere nelle zone alte della classifica.

Boscaglia dovrebbe schierare la squadra con il 4-3-1-2. Currarino dovrebbe agire alle spalle di Mota e Caturano. In difesa occhi puntati su Germoni. Gaetano D’Agostino dovrebbe invece optare per il 3-5-2. De Luca e Santini dovrebbe essere la coppia d’attacco. A centrocampo si punta sull’esperienza di Gazzi, ex Bari, Siena, Torino e Palermo.

In vista del prossimo impegno di campionato previsto per domenica 18 novembre contro l’Alessandria, sono state rese note le designazioni arbitrali. Al Comunale dirigerà il signor Andrea Zingarelli della sezione di Siena coadiuvato dagli assistenti Rondino e Del Sante. Fischio d’inizio fissato alle ore 16.30.