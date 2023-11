“Giunta Toti passiva e inefficace nel rilancio dell’Aeroporto di Genova, nonostante l’assessore al Turismo Augusto Sartori, rispondendo a una mia interrogazione in aula, ammetta che i voli dal Cristoforo Colombo non siano sufficienti per garantire turismo e attività lavorativa e i collegamenti non sono minimamente proporzionati al numero di abitanti, ripete che la Regione non può fare nulla.

Un’ammissione di inadeguatezza dell’aeroporto genovese rispetto alle necessità e allo sviluppo della Liguria a cui la giunta Toti, nonostante la Regione Liguria non sia direttamente coinvolta nella gestione dell’aeroporto, non risponde con un’azione politica seria e propositiva.

Nella risposta dell’assessore Sartori mi sarei aspettato, che chi detiene la delega al Turismo, portasse al Cda dell’Aeroporto di Genova un progetto funzionale per rilanciarlo. Un piano concreto per il turismo non può non passare dall’aeroporto”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna, dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sul taglio delle rotte da e per Genova nell’Aeroporto Cristoforo Colombo.