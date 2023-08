Cane smarrito ritrovato dalla Polizia nella stazione di Chiavari

Sono finite bene le ricerche di un cane meticcio di piccola taglia che la mattina del 26 agosto è sfuggito, in un attimo di distrazione, al controllo di una famiglia di Bergamo che si trovava a Chiavari in vacanza.

A ritrovarlo sono stati gli agenti della Polfer che durante il consueto servizio di perlustrazione nella stazione di Chiavari hanno notato l’animale che si aggirava disorientato tra i binari.

Dopo essersi avvicinati a lui con cautela sono riusciti ad afferrarlo e a condurlo in ufficio dove è stato subito tranquillizzato e messo a suo agio.

Con la successiva collaborazione della Croce bianca rapallese, attrezzata per il recupero dei piccoli animali in tutto il Tigullio, gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario del cane che appresa la notizia del ritrovamento ha tirato un sospiro di sollievo.

Poco dopo, presso gli uffici della Polfer di Chiavari i poliziotti hanno così riconsegnato all’uomo, visibilmente commosso, l’animale scodinzolante.

Una storia a lieto fine per il piccolo meticcio e per la sua famiglia che dopo essere tornati insieme hanno avuto un motivo in più per festeggiare la ricorrenza del 26 agosto: proprio in questa data si celebra ogni anno la giornata internazionale del cane.