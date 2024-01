Ben 18mila persone ieri per il secondo concerto Tri-Capodanno

Stasera in piazza De Ferrari per festeggiare l’arrivo del nuovo anno

Se la pioggia non ha fermato la prima serata di venerdì del Tri-Capodanno a Genova targato Mediaset che ha visto in scena i The Kolors, band triplo disco di platino in Italia per il brano “Italodisco” e in gara al Festival di Sanremo 2024, ieri al Porto Antico, secondo quanto spiegano gli organizzatori, a vedere Mr Rain c’erano ben 18mila persone.

“Dedichiamo questa serata ai più giovani. Un inno alla vita e alla gioventù raccontato attraverso la musica di Mr. Rain. Spero che questo Tricapodanno 2023 possa rappresentare la speranza per continuare a sognare una Liguria e una Genova sempre più belle. Ci diamo appuntamento in piazza De Ferrari, dove ci incontreremo ancora una volta per abbracciarci e salutare il nuovo anno, tanto atteso dopo questo lungo countdown”. A dirlo ieri sera il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dal palco del Porto Antico.

“Buon ultimo giorno dell’anno, Liguria! A Genova è quasi tutto pronto per il grande Capodanno in piazza De Ferrari, in diretta nazionale su Canale 5 con Federica Panicucci e tanti big della musica che stasera vi aspettano per cantare e ballare insieme. Grazie a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che per il secondo anno consecutivo ha scelto la Liguria come protagonista dell’inizio dell’anno nuovo. Salutiamo insieme questo 2024? Non mancate”, scrive Toti questa mattina sulla propria pagina Facebook.