Cartella da 11,8 Milioni: richiesta di esdebitazione e legge “Salva Suicidi”

L’ha ricevuta un ex imprenditore ed ora disoccupato abitante nella provincia di Imperia

Un ex imprenditore imperiese, ora disoccupato ma precedentemente detentore di una quota minoritaria in un’impresa edile, ha ricevuto una cartella di pagamento di circa 11,8 milioni dall’Agenzia delle Entrate.

La somma riguarda imposte non versate (Irpef, Irap e Iva) relative al periodo tra il 2007 e il 2012. L’ex imprenditore ha invocato la legge “salva suicidi” in risposta a questa ingiunzione.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’ingiunzione è stata notificata tramite bollettino postale.

Il suo avvocato, Enrico Panero di Imperia, ha dichiarato l’intenzione di esaminare accuratamente la correttezza dell’importo richiesto e valutare l’avvio di una procedura di esdebitazione.

“Una volta accertato che il mio assistito non ha agito con dolo nell’accumulo del debito – afferma Panero – avendo rispettato i suoi obblighi fino al limite delle sue possibilità, e trovandosi coinvolto in comportamenti impropri da parte dell’intera società, stiamo elaborando un piano per aderire alla legge ‘salva suicidi’, che offre opportunità a coloro in difficoltà.”

“Il mio assistito – precisa il legale – utilizzerà le proprie risorse per costituire una provvista necessaria al pagamento delle spese legali e dimostrare le sue autentiche intenzioni.”