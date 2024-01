Il meteo in Liguria per l’ultimo dell’anno, pioggia e poi miglioramento

Per questa domenica dell’ultimo dell’anno è previsto un meteo con tempo perturbato con precipitazioni più insistenti sul Centro-Levante con cumulate fino a significative e possibili brevi rovesci o temporali al più moderati per il transito di una struttura depressionaria.

Il permanere di un flusso umido meridionale mantiene, nuvolosità diffusa sul Centro-Levante dove si attendono precipitazioni deboli, al più moderate, e possibili locali e brevi rovesci; nuvolosità irregolare a Ponente.

Miglioramento da Ponente dal tardo pomeriggio e soleggiato il primo giorno dell’anno con passaggi nuvolosi.

Le previsioni Arpal

Domenica 31 Dicembre 2023

La situazione: Il passaggio di una perturbazione atlantica mantiene tempo umido e piovoso con nuvolosità diffusa.

Precipitazioni più insistenti sul Centro-Levante, dove potranno assumere locale carattere di breve rovescio o temporale. Quota neve sopra i 1500-1600 metri. Miglioramento da Ponente dal tardo pomeriggio.

Venti: in prevalenza meridionali moderati, fino a forti sul Levante, in particolare sui rilievi; sul Centro temporaneo ingresso di venti settentrionali in mattinata e in serata

Mare: da poco mosso in mattinata a mosso dal pomeriggio su Centro-Ponente, da mosso in mattinata a molto mosso in serata a Levante

Segnalazioni della Protezione Civile: precipitazioni significative sul Levante, venti fino a forti su Centro-Levante

Lunedì 1 Gennaio 2024

La situazione: L’allontanamento della perturbazione e l’ingresso di aria più secca consentono un miglioramento delle condizioni meteo con cielo in prevalenza soleggiato, disturbato tuttavia da velature e locali passaggi nuvolosi.

Venti: in mattinata locali rinforzi settentrionali sul Centro e meridionali su Levante, dal pomeriggio deboli variabili in prevalenza dai quadranti orientali.

Mare: fino al pomeriggio mosso su Centro-Ponente e fino a molto mosso a Levante, in serata mosso ovunque.