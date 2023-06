Via Canepari chiusa per cedimento, traffico deviato

Problemi per la viabilità in via Canepari dove questa notte Il manto dell’asfalto ha ceduto.

Si tratta di un cosiddetto “buco a fornello”, più stretto in superficie che si allarga sotto il manto stradale, quindi più pericoloso.

La situazione era segnalata da tempo in via Canepari arteria importante a Certosa ed era un lavoro in programmato.

Poco prima delle 9.15 la strada è stata chiusa al traffico.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha messo in sicurezza la zona deviando il traffico verso via Brin.