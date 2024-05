SPORT FIT - Prevenzione in movimento: una vita sana per gli over 55

Il Centro Sportivo Italiano Liguria lancia “Sport Fit – Prevenzione in movimento”, un progetto inserito nel calendario di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, con l’obiettivo di migliorare il benessere fisico e mentale della terza età.

Ieri, alla presenza dell’assessora comunale Francesca Corso (Lega), nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi è stata presentata ieri “Silver Fit, prevenzione in movimento”.

Si tratta di un’iniziativa del CSI Liguria in collaborazione con il Comune di Genova rivolta agli over 55, che promuove una varietà di attività motorie, sportive e di ginnastica dolce, mirate alla prevenzione di problemi di salute e al miglioramento dello stile di vita.

Il programma prevede corsi gratuiti presso nove “punti” sul territorio, inclusi circoli Auser, palestre e spazi comunali, guidati da istruttori certificati dalla Scuola Regionale dello Sport CONI Liguria.

“Le lezioni saranno gratuite – ha spiegato l’assessora Francesca Corso – si terranno due volte alla settimana per tre ore ciascuna, con programmi personalizzati su tutto il territorio dei nove Monuicipi genovesi”.

Durante i mesi più caldi, le attività saranno svolte all’aperto nei parchi comunali o nell’entroterra della città, mentre nei mesi più freddi si svolgeranno al chiuso.

Saranno effettuate rilevazioni dei parametri vitali e delle capacità motorie dei partecipanti, con test elaborati dagli esperti della Scuola Regionale dello Sport CONI Liguria, per valutare nel tempo i progressi e gli eventuali miglioramenti.

Al termine del progetto, sarà organizzato un convegno per condividere le evidenze scientifiche emerse con la comunità genovese e gli enti locali.

Alla presentazione di Silver Fit a Palazzo Tursi hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione comunale e regionale, nonché il presidente del CSI Nazionale e il presidente del CSI Liguria.

L’iniziativa si inserisce perfettamente nel quadro di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, promuovendo stili di vita sani e consapevoli anche tra gli anziani. L’obiettivo è quello di coinvolgere l’intera città e di contrastare il declino cognitivo e fisico attraverso l’attività fisica e la prevenzione.

Il progetto conta su circa 600 partecipanti over 55 e promette di offrire una risposta evoluta alla crescente domanda di benessere fisico, emotivo e relazionale, diventando nel medio e lungo termine una comunità dedicata alla promozione di uno stile di vita sano e attivo.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, è possibile visitare il sito web www.silverfitgenova.it o contattare direttamente i centri e le palestre che aderiscono all’iniziativa.

Indirizzi giorni e orari di Silver Fit

Municipio I Centro Est: Auser, Vico Monachette 4, Lunedì e Giovedì 15:00 – 16:00 e 16:00 – 17:00

Municipio II Centro Ovest: Palestra, Via Porro 4, Martedì e Giovedì 8:30 – 11:30

Municipio III Bassa Valbisagno: Auser Villa Imperiale, Via S. Fruttuoso 72, Lunedì e Giovedì 9:00 – 11:00

Municipio IV Media Valbisagno: Parrocchia San Siro, Via di Creto 64, Mercoledì e Venerdì, 9:00 – 11:00

Municipio V Valpolcevera: Auser Pontedecimo, Via Beata Chiara 4r, Martedì e Giovedì 9:00 – 11:00

Municipio VI Medio Ponente: Auser Sestri, Via S.M. della Costa 39, Martedì e Giovedì 9:00 – 11:00

Municipio VII Ponente: Circolo ARCI Pianacci, Via della Benedicta 14, Lunedì e Mercoledì 9:00 – 11:00

Municipio VIII Medio Levante: Auser Foce, Via Ruspoli 5A, Lunedì e Giovedì 9:30 – 11:30

Municipio IX Levante: Auser Borgoratti, Via Torricelli 16, Lunedì e Mercoledì 9:00 – 11:00

Attività outdoor presso i parchi

Villa Imperiale

Parchi di Nervi

Villa Duchessa di Galliera

Villa Bombrini

Bagni San Nazaro

Attività outdoor / Escursioni

Circuito dei Forti

Passeggiata di Nervi

Centro Storico

Voltri

Acquedotto Storico

Crevari

Garbo

Il progetto SILVER FIT – Prevenzione in movimento si inserisce nel calendario di eventi e manifestazioni di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Genova 2024 Capitale Europea dello Sport ha il patrocinio di Ministero per lo Sport e i Giovani, Ministero del Turismo, Enit, Sport e Salute, Coni, Cip, Ussi.