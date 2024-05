Genova, arriva il grande pugilato con 2024 Genova Boxing Night

In palio il titolo italiano dei pesi supermedi. Sabato 4 maggio, al Fiumara Stadium, una giornata all’insegna della grande boxe. Primo match a partire dalle 13

Genova si prepara ad ospitare un evento epico nel mondo della boxe con la “2024 Genova Boxing Night”, un’occasione imperdibile per gli amanti dello sport e per i nuovi appassionati. Questo evento unico nel suo genere, inserito nel palinsesto di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, è il risultato di una collaborazione tra il Comune di Genova, la Federazione Pugilistica Italiana e altre importanti realtà sportive come Fpi Liguria, Team Magnesi, Celano Boxe, Rossetto Boxe e Thunder Boxing Genova.

Il Fiumara Stadium sarà il palcoscenico di oltre 25 incontri dilettantistici e 6 incontri professionisti, tra cui il match attesissimo per il titolo italiano dei pesi supermedi tra Ervis Lala e Luca Di Loreto. Questo evento promette spettacolo e emozioni, con la partecipazione prevista di numerosi appassionati e curiosi.

L’evento non solo celebra la tradizione pugilistica di Genova, ma rappresenta anche un’opportunità per il settore della boxe ligure di crescere e ottenere maggiore visibilità. La presenza di Michela Braga, testimonial di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, e altri protagonisti del mondo della boxe aggiunge ulteriore prestigio all’evento.

La “2024 Genova Boxing Night” non è solo un evento sportivo, ma anche un momento di unione per le palestre di boxe liguri, che lavorano insieme per promuovere questo sport e offrire nuove opportunità ai propri tesserati e al pubblico.

Questo evento è destinato a diventare un punto di riferimento nel calendario sportivo della regione e potrebbe essere solo l’inizio di una serie di iniziative volte a promuovere la boxe in Liguria.

L’attenzione sarà concentrata sul main event, dove Ervis Lala e Luca Di Loreto si contenderanno il titolo italiano dei pesi supermedi. Questo match non solo determinerà il vincitore del titolo, ma segnerà anche una svolta nei rispettivi percorsi pugilistici, aprendo la strada a futuri successi.

La “2024 Genova Boxing Night” inizierà alle ore 13 con gli incontri dilettantistici e si concluderà con l’assegnazione del titolo italiano dei pesi supermedi. Inoltre, ci sarà un’eccezionale disputa per il titolo internazionale UBO tra il pugile argentino Federico Schinina della Rossetto Boxe e Gregorio Marcano, garantendo un’intera giornata di spettacolo e adrenalina per tutti i presenti.

Non perderti questo straordinario evento che celebra la passione e la determinazione dei pugili e promuove la boxe come uno degli sport principali della regione.

Programma incontri professionistici (h.20)

Team Rossetto Boxe:

Michela Braga vs Dijana Babic (6 riprese da 2 minuti – peso 59 kg)

Daniel Giacobbe vs Sandro Stanic (6 riprese da 3 minuti)

Gli esordienti Pro della Thunder Boxing Genova:

Demontis Marco vs Trajan Slavev – ( Peso 54 kg / gallo – 4 riprese da 3 minuti)

Piacentino Herian vs Georgi Georgiev – ( Peso 57 kg / piuma 4 riprese da 3 minuti)