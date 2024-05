Sampdoria-Reggiana 1-0, blucerchiati ai playoff

La Sampdoria conquista una vittoria fondamentale nel confronto diretto con la Reggiana, chiudendo la partita con un risultato di 1-0 e garantendosi così un posto nei playoff. Questo anche grazie al pareggio tra Pisa e Sudtirol, che conferma la posizione di vantaggio della Sampdoria con 4 punti sulle squadre inseguitrici.

La formazione di Pirlo mantiene saldamente il settimo posto in classifica, con un punto di vantaggio sul Brescia che supera il Lecco ma è a sua volta distanziato di un punto dal Palermo, terminando la partita con un pareggio 2-2 contro l’Ascoli.

L’ultimo atto si giocherà a Catanzaro, dove i blucerchiati si contenderanno ancora la migliore posizione di partenza nella griglia dei playoff.

La partita è stata caratterizzata da un primo tempo emozionante, con una magistrale punizione di Esposito che ha determinato il risultato. Nella ripresa, Bardi si è distinto con parate decisive su Depaoli e De Luca, mentre la Reggiana ha cercato invano il pareggio, subendo la delusione di un gol annullato per fuorigioco a Vergara.

Il finale è stato segnato da un duro colpo per la Sampdoria, con l’infortunio di Pedrola nel momento in cui sembrava vicino al gol del 2-0 in contropiede.

La sua uscita dal campo tra le lacrime ha rappresentato un momento toccante della partita.

Il match è stato anticipato da un toccante omaggio ad Eriksson.

Il tabellino

SAMPDORIA – REGGIANA 1 – 0

Marcatore: Esposito (S) al 16′

SAMPDORIA (3-4-3): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Darboe (Benedetti al 67′), Yepes (Ricci al 80′), Giordano; Esposito, Borini (Kasami al 80′), De Luca (Pedrola al 67′, Stojanovic al 88′)). A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Verre, Conti, Alvarez, Ferrari, Leoni. Allenatore: Pirlo.

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Libutti, Rozzio (Szyminski al 70′), Marcandalli; Fiamozzi (Pettinari al 76′), Kabashi, Bianco, Pieragnolo (Pajac al 65′); Melegoni (Vergara al 46′), Portanova (Varela Djamanca al 65′); Gondo. A disposizione: Satalino, Cigarini, Vido, Reinhart, Okwonkwo, Romagna, Antiste. Allenatore: Nesta.

Arbitro: Massimi di Termoli. Assistente I: M.Rossi di Biella. Assistente II: Cavallina di Parma. IV Ufficiale: Giaquinto di Parma. Var: Nasca di Bari. Avar: Bonacina di Bergamo.

Ammoniti Gonzàlez (S) al 3′, Rozzio (R) al 15′, Gondo (R) al 31′, Bianco (R) al 60′, Libutti (R) al 83′, Depaoli (S) al 85′.

Espulso Nesta al 90’+6′ per proteste.

Angoli 1-0 al primo tempo, 4-1 al secondo tempo. Recupero 2′ al primo tempo, 6′ al secondo tempo.